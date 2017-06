#Em baixa: Brasil lidera ranking da violência contra professores.



#SUS vai oferecer medicamento para esclerose múltipla.



#Política econômica do governo Dilma é alvo dos adversários.

#Sindicato de Jornalistas de Sergipe, OAB e Conal realizam debate sobre a censura da imprensa.



#Marchante de Simão Dias é alvejado com tiro em tentativa de assalto na feira de Lagarto.



#Ministério desmente boatos sobre casos de Ebola no Brasil.

#Previdência começa a pagar hoje décimo terceiro salário.



# Projeto que cria fundo de apoio a agricultor familiar está pronto para ser votado na CAE.

#Sob gritos de "guerreiro do povo brasileiro", corpo de Campos é enterrado.



#Analistas políticos relatam que com morte de Campos terceira via surge forte.

#População de Simão Dias está consternada com a perda prematura da vida do ex-deputado Pedrinho Valadares.



#Leitores lamentam morte do simãodiense Pedrinho Valadares e do presidenciável Eduardo Campos.

#Conta de luz vai ficar mais cara.



#OMS decreta emergência de saúde pública mundial para conter epidemia de ebola.



#Maneiras de fazer política são escancaradas em redes sociais.

#Câmara aprova profissão de paralegal para não aprovados no exame da OAB.



#Conselho de Comunicação aprova exigência do diploma de jornalista



#Professores de Simão Dias devem paralisar atividades por três dias.



#Cobrador de ônibus é assassinado na BR 101.



#Estabelecimentos comerciais de Simão Dias são alvos freqüentes da bandidagem.



#Termina tempo para prefeitos acabar com os lixões.



#Representante de Campo do Brito é eleita Miss Sergipe.

#Cai número de eleitores jovens e aumenta o de idosos.



#SUS vai vacinar crianças contra hepatite A.



#Região Nordeste é a segunda com maior aumento no número de eleitores.



#Possibilidade de grampos em telefones deixam prefeitos apavorados.

#Presidente Dilma parabeniza bombeiros de Sergipe após resgate de família do prédio que desabou em Aracaju.



#Políticos de municípios entram em campanhas eleitorais de olho em 2016.



#Crise financeira do setor elétrico ganha contorno preocupante.



#Zoeira e piadas sobre a Copa continuam fazendo sucesso na web.

#CBF anuncia na próxima terça o novo técnico da Seleção Brasileira.



#Golpe na internet usa mensagem sobre Enem para enganar usuários.



#Eleições 2014: Lei da Ficha Suja barra um de cada cinco políticos impugnados.



#Chuva em Simão Dias já registra estragos em algumas propriedades.



#Empresário sergipano reage a assalto e é morto a tiros.

#TRE recebe 20 pedidos de impugnação de candidaturas.



#PRE/SE pede a impugnação de 17 pedidos de registro de candidatura.



#MP recomenda que município exonere servidor Ficha Suja.



#CBF demite Scolari da Seleção brasileira.

#Professores de ensino básico poderão ter jornada semanal limitada a 40 horas.



#Novenários da Festa de Sant’Anna começam próxima quinta-feira (17).



#Derrota massacrante da Seleção Brasileira pela Alemanha repercute mundialmente.

#Chegada de El Niño no final do ano deve trazer seca para o Nordeste.



#Papa Francisco defende fim do trabalho aos domingos.



#Prazo para adesão à lista de espera do Sisu termina nesta segunda-feira (7).

#Mapa 2014 mostra estado de Alagoas como o mais violento do país.



#TCE condena e torna André Moura inelegível por oito anos.

#Simãodienses enfrentam madrugadas frias para pegar senha para cadastro do Cartão do SUS.



#Começa hoje prazo para matrícula da segunda chamada do Sisu.

#Cenário político em Sergipe caminha sem surpresas.



#Forró Caju atrai forrozeiros de Simão Dias e de outros municípios sem festa de São João.



#Brasil enfrenta hoje Camarões no Mané Guarrincha em Brasília.



#Feriadão com registro de vários acidentes e mortes nas rodovias que dão acesso ao município de Simão Dias.

#Corpus Christie, copa e festejos juninos fazem Nordeste parar por 11 dias.



#CPRv inicia operação Festejos Juninos nas rodovias estaduais nesta sexta-feira (20).



#Após embate com o Brasil, México diz que rivais não precisam temer seleção brasileira.



#Sancionada lei que permite porte de arma a agentes e guardas prisionais.

#TCE rejeita contas de três Prefeituras.



#Padilha: “Vai perder quem misturar política com a Copa”.



#Leitores relatam que população precisa ainda se aprimorar a protestar, principalmente no ‘Dia da Eleição’.



#Natal, Salvador e Cuiabá têm hoje jogos da Copa



#Após protestos da comunidade DER constrói redutores de velocidades no povoado Caraíbas de Cima em Simão Dias.

#Simão Dias completa amanhã 124 anos de Emancipação Política.



#Oposição acusa Dilma de fazer campanha antecipada na TV.



#53 presos de alta periculosidade fogem do presídio Tobias Barreto.



#Terminam hoje as inscrições para o ProUni.

#Leitores relatam que exemplo maior de patriotismo brasileiro não é torcer pelo futebol, mas lutar por melhorias na educação, saúde, habitação e segurança.



#Dilma sanciona Lei das Cotas no serviço público.

#Municípios brasileiros já estão vivendo clima da Copa do Mundo.



#Final de semana em Simão Dias tem registro de seqüestro e acidentes com motocicletas.



#Simãodienses marcam presenças neste final de semana de festas em Itabaiana e Lagarto.



#Senado comemora os 60 anos das Apaes.

#Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar de Simão Dias completa 12 anos hoje de prestação de serviços relevantes ao município.



#Hoje é Dia Internacional do Meio Ambiente.



#Governador Jackson e veículos de comunicação prestam solidariedade a jornalistas da Infonet que foram agredidos em exercício profissional por policial.



#Governo nega dívida com Sintese e apela pelo fim da greve.



#Ex-prefeito de Capela está preso no presídio Santa Maria.

#Tocadores de fogo de lixo em terreno baldio em Simão Dias pode ter que indenizar várias vítimas com graves problemas respiratórios.



#Antecipação de aposentaria de Barbosa do TSE repercute em todo o país.



#Copa já altera vida de estudantes de todo o país. Escolas de Simão Dias também mudaram calendário escolar.

#Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) poderá votar hoje (27) regra que facilita a solução de impasses entre Estados devido à "guerra fiscal”.



#Escândalo com enteado do Secretario de Segurança Pública de Sergipe é destaque no Jornal Nacional da Globo.

#Problemas com a UFS de Lagarto serão discutidos hoje em Audiência Pública na Alese.



#Dataform: Maria e Adelson Barreto lideram pesquisa para o Senado e Jackson e Amorim empate técnico.



#Educação: Enem tem mais de 9,5 milhões de inscritos.

#Simãodienses não gostam nem de ouvir falar em Valadares filho ser vice em qualquer chapa, pois acham que o município perde, exceto se Zé Valadares sair para estadual.



#Câmara de Simão Dias surpreende com eleição antecipada!



#Itabaiana já tem três pré-candidatos a deputado estadual.



#Comunicado no face do Colégio UCP informa que Clínica UCP em Paripiranga/BA já voltou atendimento normalmente.

#Comércio e população de Simão Dias já estão em clima da Copa do Mundo.



#Bastidores: militantes do PT de Sergipe estão debandando por insatisfação.



#Evento beneficente do Rotary Club marca final de semana em Simão Dias.



#Prefeitura de Simão Dias adquire três veículos, mas população persiste com reclamação por obras.



#Abrint debate implantação de rede de fibras para melhorar internet.

#Novo presidente do STF defende teto para gastos em campanhas eleitorais.



#Dilma vai participar de formatura de técnicos do Pronatec dia 06 de junho em Sergipe.



#Piloto de avião faz frenagem de emergência para evitar colisão com outra aeronave no aeroporto de Aracaju.



#Parece brincadeira, mas não é: Empresa desenvolve moto voadora que estará no mercado daqui a três anos.

#Combate à corrupção: Policia Federal prende prefeitos, vereadores, secretários e até diretora de escola na Bahia por desvio de verba pública.



#Manifestações voltam a ganhar corpo no Brasil.



#Posse de Toffoli na presidência do STF é concorrida por políticos.



#Prefeitos marcam presença em Brasília na “Marcha em Defesa dos Municípios”.

#Antes de ser concluída BR 101 está sendo cheia de radares.



#Final de semana em Simão Dias é marcado por festa “Faça uma mãe sorrir” no Bonfim de Baixo.



#Viúva de Déda, Eliane Aquino vai coordenar campanha de Dilma em Sergipe.

#Cresce movimento por ‘Justiça a dr. Zé Carlos’ nas redes sociais.



#População brasileira reclama da volta da inflação.



#Mais um acidente é registrado no município de Simão Dias: Colisão com moto no povoado Lagoa Seca deixa saldo de uma morte e três feridos.

#Em queda nas pesquisas Dilma aumenta “Bolsa Família” e anuncia liberação de 2,8 bi para obras em municípios.



#Termina amanhã (07) prazo para regularizar ou tirar título de eleitor.



#Mais Câmaras de Vereadores devem ser denunciadas pela ‘farra’ em viagens.

#População de Paripiranga/BA está chocada com assassinato do médico, Dr. Zé Carlos. #Quermesse de Simão Dias começa amanhã.



#Termina hoje prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda.



#Gestores educacionais têm até hoje para prestar contas ao FNDE.

#Dilma sanciona de forma simbólica Marco Civil da Internet.



#Presidente do PT quer renuncia de Vargas.



#População reclama de animais soltos pelas ruas de Simão Dias.

#Prazo para tirar e transferir título de leitor termina dia 07 de maio.



#Pré-matriculados pelo Sisu devem confirmar inscrição até amanhã (23).



#Feriadão de Páscoa e Tiradentes é considerado tranqüilo em Simão Dias.



#Jackson inclui Sermão do Monte no calendário festivo de Sergipe.

#Professores estão na bronca com o deputado André Moura por requerimento de pedido de agilização da PEC que permite funcionário Público administrativo ocupar vaga de professor.



#Simãodienses e familiares de Pedro do Muniz comemoram sua chegada na cidade. Empresário tinha sofrido seqüestro na semana passada em Salvador.



#Discussão sobre a final entre Flamengo e Vasco vem causando mortes no país.

#Seqüestro do empresário, Pedro do Muniz, termina bem para a alegria da família e de todos os simaodienses. #Policiais federais ameaçam parar durante Copa do Mundo.



#Senado terá semana curta, mas decisiva para CPI da Petrobras.



#Mortes por armas de fogo lideram ocorrências no IML de Sergipe.

#Em Sergipe população fica sem atendimento, mas 50 médicos recebem e não comparecem ao trabalho.



#Cabeleireiro de Simão Dias alvejado com cinco tiros morre no Huse.



#Câmara aprova novas regras para funcionamento de casas noturnas.

#População de Simão Dias está revoltada com gastança em eventos.



#Mercado financeiro prevê mais inflação e menos crescimento econômico.



#Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visita obras de reforma em Aracaju hoje.



#Com a proximidade da Semana Santa preço do pescado dispara em Sergipe.

#Lobão admite pedir economia de energia para não faltar luz na Copa.



#Servidores da Emdagro prometem paralisar em maio.

#Aécio Neves: Só há uma força maior do que a força do Executivo sobre o Legislativo, é a força da opinião pública.



#Justiça Federal de Sergipe realiza leilões.



#Concurso da PM: divulgada as datas do teste físico.

#Governo vai aumentar tributos sobre a cerveja para resolver crise energética do país.



#Câmara aprova Marco Civil da Internet.



#Eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Simão Dias esquenta bastidores políticos.

#Inscrição para vaga de conselheiro do TCE está aberta até meio dia da próxima sexta (28).



#SAMU de Sergipe entra em greve no dia 27 de março.



#População de Simão Dias que está de luto pela morte de Dona Maria do finado Geonides envia votos de condolências aos familiares.



#Cresce reclamações contra falta de candidatos a deputado estadual do próprio município de Simão Dias.

#CAE deve votar limite à carga tributária de microempresas.



#Final de semana violento: IML registra entrada de 26 corpos.



#Mercado prevê maior alta da inflação 6,11 dos últimos tempos.



#PV oficializa pré-candidatura de Eduardo Jorge à presidência da República.

#Atraso em obras da Copa do Mundo gera polêmica entre autoridades e torcedores.



#Brasil e Argentina querem criar linha de crédito que facilite comércio bilateral.



#Dnit vai bloquear a BR 101 neste domingo, 23, (Trecho próximo a Maruim).

#PEC que reduz a maioridade penal deve voltar ao Senado.



#Registro de acidentes com vítimas no centro de Simão Dias vira rotina.



#Bastidores: João Alves pode sair candidato ao Governo de Sergipe tendo o simãodiense Belivaldo Chagas como vice.

#Vereador de Simão Dias diz que atitude do vice-prefeito estremece relação de harmonia entre Câmara e Prefeito.



#Partidos preparam suas militâncias para atuar na internet.



#Assentamento Oito de Outubro recebe Pronatec Campo.

#Criança de oito meses é assassinada com um tiro na cabeça em Nossa Senhora do Socorro.



#Congresso decide esta semana se mantém veto a projeto que pode criar 400 novos municípios.



#Inscrições para o Sisutec começam hoje.



#Busca por avião desaparecido conta com 25 países.

#Dilma substitui seis ministros.



#Anvisa fixa requisitos para práticas de diálise.

#Cúpula de um partido promete retaliar ‘na hora certa’ por ‘traição e infidelidade’ prefeito que tentou acordo ‘branco’ com pré-candidato adversário.



#Para proteger profissionais: Grupo propõe criação de um Observatório da Violência contra comunicadores.



#Mistério sobre sumiço de avião na Ásia com 239 passageiros a bordo continua.



#Câmara dos Deputados cria comissão para investigar a Petrobras.



#Desempenho é mais importante: Pros pode trocar Ministério da Integração por apóio eleitoral.

#Movimento Sem Teto de Simão Dias é denunciado à Polícia Federal.



#TCE vai investigar municípios que gastaram com carnaval.



#Bastidores: Lula e presidente do PT Rui Falcão serão cabo eleitoral de Eliane Aquino para o Senado Federal.

#Família de vítima realiza BO contra pai e menor que atropelou e abandonou idosa em Simão Dias.



#Lei de Acesso à Informação ainda é capenga.



#Adolescente é alvejada em plena luz do dia em Simão Dias e polícia já investiga o caso.



#Contribuintes podem enviar declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2014 a partir de hoje.



#Dia Internacional da Mulher deve ser anêmico em virtude da ressaca do carnaval.



#Carnaval de Simão Dias é considerado tranqüilo.

#Reunião dos Sem Teto de Simão Dias com advogado será amanhã no Supletivo.



#Recorde histórico: Governo arrecada R$ 123,6 bilhões.

#Instituto Médico Legal de SE registra oito mortes (seis assassinatos e duas vítimas de acidentes de trânsito).



#Novos movimentos em forma de protestos devem ser deflagrados hoje.



#Neste Carnaval CPRv alerta trechos que os condutores devem ter maior atenção. Entre eles está a Rodovia 361 entre Simão Dias e Poço Verde.

#População de Simão Dias envia votos de condolências ao professor Udilson pelo falecimento do seu sogro e irmã.



#Debate sobre Marco Civil na Internet é adiado para semana que vem.

#Prefeito de Simão Dias, Marival Santana (PSC), participa de abertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores.



#Direção da Casa de Saúde Pedro Valadares convida vereadores de Simão Dias para visitar unidade de saúde para conhecer custos e serviços prestados à população.



#Risco de rebaixamento da nota do Brasil por agencias de classificação já afetam Bolsa e dólar.



#Embrapa envia feijão brasileiro para banco mundial de sementes na Noruega.



#Jornal Simãodiense Online bate recorde de visitas internacionais.

#Médico alerta para perigo de morte com brincadeira do desmaio.



#Mercado prevê inflação de quase 6%.



#Concurso da PM neste final de semana predominou a tranquilidade.



#Política: Alguns militantes do PT encabeçam “volta Lula”.

#Padre Humberto celebra última missa como pároco de Simão Dias neste domingo.



#Adolescente de Simão Dias é baleada ao defender pai de briga próximo ao mercado municipal.



#Médica cubana pede indenização de R$ 149 mil ao Brasil.



#Acaba a meia noite de sábado o horário de verão. Economia chega a R$ 405 milhões! #Vereadores de Simão Dias retoma atividades legislativas na próxima segunda feira (17).



#Mulher é assassinada a tiros no município de Poço Verde.



#Bastidores políticos: Sucessão estadual esquenta!



#Pistololagem de volta: Jovem que atirou rojão que matou cinegrafista foi pago.

#Atenção motoristas: Cidade de Aracaju está implantando novos radares eletrônicos.



#Ex-prefeito Zé Valadares participa de inaugurações de cinco escolas, assinatura do Centro de Fisioterapia e Centro Profissionalizante de Simão Dias. Os bastidores dão conta que Zé continua trabalhando pelos simãodienses!



#Fórum Empresarial de Sergipe emite nota em apoio ao projeto Carnalita.



#Presença de Eliane Aquino nas inaugurações do Governo ontem em Simão Dias aponta indícios para uma provável candidatura.



#Em Antas na Bahia, ladrão morre eletrocutado ao tentar roubar supermercado.



#Governador Jackson assina hoje doação do terreno para construção do Centro de Fisioterapia e fonoaudiólogia de Simão Dias.



#Bastidores: Políticos traçam chapa dos sonhos para disputar Governo de Sergipe.



#Terrenos baldios na cidade de Simão Dias vem causando sérios problemas de saúde à população.

#Jakcson Barreto manda Amorim trabalhar.



#Senador Valadares participa de formatura de alunos do ILBJ.



#Unesco: países não atingirão meta de melhorar educação até 2015.



#MPF/MPE querem pente-fino nas contas da Saúde em SE.



#Lei anticorrupção começa a valer.

#Deputado Zeca não deve sair candidato a reeleição.



#Pré Caju de 2014 é um dos mais tranqüilos dos últimos cinco anos.



#Em baixa: Alto número de jovens precisam de atendimento de urgência por embriaguez.



#Jackson e Mendonça Prado juntos no Pré Caju.



#Miranda é reeleito presidente da Atlética.

#Lideranças políticas marcam presenças na festa do padroeiro de Poço Verde.



#Aracaju, Itabaiana, Lagarto e São Cristovão correm risco de perder verbas do Programa Minha Casa, Minha Vida.

#MEC divulga primeira lista dos selecionados do Prouni.



#Sergipanos prejudicados por greve no Dentran ameaçam entrarem na Justiça pedindo indenizações pelos danos.



#Final de semana em Simão Dias tem registro de vários acidentes automobilísticos com vítimas fatais.



#TCE prorroga validade do concurso por mais dois anos.

#Sergipe terá primeira refinaria de petróleo em Carmópolis.



#Jackson Barreto espera calmaria no bloco.



#Auditoria da CGU mostra que Ministério da Saúde fez pagamento milionário indevido.



#Secretaria de Educação realizou ontem no Supletivo o I Encontro para Mobilização da Campanha de Matricula da Rede Municipal.



#Servidores do Detran anunciam nova paralisação dia 20.



#Livro do médico sergipano, Sotero, sobre diabetes será editado em três línguas.

#Nepotismo corre solto em alguns municípios de Sergipe.



#IML registra cinco assassinatos nas últimas 24 horas.



#Barragem do Gasparinho em Coronel João Sá na Bahia vira point de turismo e lazer.

#As inscrições do Sisu terminam hoje.



#Animais soltos na rodovia Lourival Batista continua sendo perigo para os motoristas.

#MEC abre inscrições para o Sisu.



#Estilo do PT em Sergipe comandado por Rogério Carvalho vem revoltando correligionários e aliados.



#Final de semana violento com mortes no trânsito na região Centro-Sul de Sergipe.



#Exoneração de Luciano Pimentel foi motivada por ciúmes de dois políticos em virtude do grande número de prestação de serviços que ele conseguiu realizar na zona rural de Sergipe.

#Mais de 120 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas e reúnem 41.838 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade.



#Dilma diz que país termina 2013 melhor do que começou.



#Planos de saúde terão de disponibilizar 87 novos tratamentos em 2014.



#Sintese questiona na Justiça implementação da Gestão democrática na educação pública.

#Novas indústrias devem ser instaladas em Simão Dias.



#Justiça Eleitoral: Pesquisas devem ser registradas a partir de janeiro.



#Polícia Federal apreende 620 kg de maconha na BR 101.



#Inscrições para concurso da PM começam dia 02.



#Mais da metade dos professores do ensino médio não têm formação para a disciplina.



#Sinal da operadora Vivo continua causando sérios problemas à população de Simão Dias.

#População de Simão Dias está preocupada com constantes acidentes.



#Polícia Federal desvendou em 2013 rombo de R$ 3 bi nos cofres públicos.



#Puxado pelo agronegócio PIB do interior de Sergipe cresce mais do que da capital.



#Edital da PM deve sair hoje.



#De olho no governo, senador Amorim visita municípios de Sergipe.



#Vem aí o povo quer saber?



#CNI/Ibope: Jackson Barreto tem aprovação de 69% dos sergipanos.



#Justiça suspende greve no Detran.



#Mais uma vez final de semana dos simãodienses é marcado por acidentes de trânsito.

#Documento revela que JK foi assassinado pela Ditadura Militar.



#Dilma faz discurso em funeral de Mandela.



#Consulta ao último lote do IR não tem data prevista.

#Jackson Barreto vai tomar posse como Governador do Estado na próxima terça (10) na AL em solenidade simples.



#CCJ do Senado aprova ampliação de punições para motoristas que dirigirem embriagados.



#Sociedade em perigo: População reclama de ex-presidiário que vem causando arruaças em Simão Dias com veículos automotores.

#Consumidor reclama de reajuste dos combustíveis.



#Parlamento do Mercosul fez homenagens a Déda.



#José Genoino renuncia ao mandato de deputado federal.

#População de Simão Dias está de luto pelo falecimento do governador Marcelo Déda.



#Governo do Estado decreta luto de sete dias pela morte de Marcelo Déda.



#Prefeitura Municipal de Aracaju decreta três dias de luto pelo falecimento de Déda.

#Maior evento escolar do mundo “Jogos Mundiais Escolares serão abertos hoje.



#Simãodienses festejam durante madrugada título do Flamengo.



#Prefeito de Simão Dias e mais quatro administradores de Sergipe receberam ontem (27) Prêmio ANPV 2013 em Brasília organizado FREMAPREV.

#Governo Federal faz manobras contra poupadores prejudicados pelos planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2.



#Estudante que faltou ao Enade por motivo relevante pode pedir dispensa até 24 de janeiro.



#PM e TJ de Sergipe aderem à Campanha Brasileira do Laço Branco.

#Hospital de Simão Dias deve ser federalizado.



#Planalto usa Marco Civil para travar pauta na Câmara e paralisa propostas que elevam despesas no ano eleitoral.



#Laudo médico confirma que Genoino não tem doença grave.



#Vereadora de Goiana é condenada a 15 anos por compra de votos em 2012.

#Vereador de Simão Dias diz que o PPS é um partido de picareta e Diretório Estadual pode decidir pela expulsão do parlamentar.



# Mais de 196 mil estudantes prestam o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) neste domingo.



#Bastidores políticos esquentam em Simão Dias!

#Após ‘mensaleiros’ serem presos, assuntos como licitações fraudulentas, dano ao erário público e nepotismo tomam conta de alguns municípios de Sergipe.



#Bastidores: Campanha política de 2014 terá exploração da prisão dos mensaleiros.



#Vândalos destroem plantas na entrada de Simão Dias.



#Feriadão da República IML de Sergipe registra 25 mortes.



#Avião cai e deixa 50 mortos na Rússia.



#Coloração da água do Deso em Simão Dias revolta simãodienses.



#Amigos de Lula relatam que o ex-presidente está abatido com prisão de alguns companheiros.

#População de Sergipe reclama de greve do Detran.



#Segundo Festival de Cultura do Pierre Freitas acontece hoje.



#Aumenta casos de atuação por Lei Seca no país.



#Inflação aumenta puxada pelos preços dos alimentos.



#Eleição no PT terá 2º turno em Aracaju. Novo pleito acontecerá em 24 de novembro.



#Final de semana em Simão Dias é marcado por muitas festas com destaque para a Missa do Vaqueiro.

#STF anula impressão de votos de eleitores para as próximas eleições.



#Levantamento mostra mudança na emissão de gases de efeito estufa no Brasil.



#Vacina brasileira contra o HIV começa a ser testada em macacos.



#Tempo volta a esquentar em Simão Dias.

#Em baixa: Sergipe é o quinto Estado mais violento do Brasil.



#Leitores criticam projeto de Dilma que destina 20% das vagas em concursos federais para negros por ferir a igualdade de direitos, o que é uma afronta a Carta Magna.



#Receita desmonta rede de fraude contra o Fisco.

#CNDL prevê criação de 2 mil empregos temporários neste final de ano no comércio de Sergipe.



#Meteorologia prevê tempo instável nesta segunda-feira em todo o país.



#Finalzinho do feriadão de finados teve registro de chuva de granizo em São Domingos, Campo do Brito e Macambira.



#Simãodienses reclamam de água suja que chega às torneiras de suas residências.

#De olho nas eleições de 2014 Dilma comemora 10 anos do Bolsa Família com reforço da idéia que a assistência é essencial para o desenvolvimento do país.



#Atendendo Ação Civil Pública Justiça manda interditar o Cenam.



#Aracaju perde áreas para São Cristovão.



#Empresários que investiram nos últimos tempos em Simão Dias relatam decepção por mercado e receitas anêmicas.

#Governo de Sergipe deve anunciar mudanças no secretariado quinta-feira (31).



#Em Sergipe ‘Dia do Servidor’ é marcado por protestos de prefeitos na Assembléia Legislativa.

#Governo proíbe venda casada de garantia estendida.



#Resultado das notas do Enem só na primeira semana de janeiro.

#Dilma quer "critérios técnicos objetivos" para criação de municípios.



#Terra treme em três municípios sergipanos.



#Enem pode ser usado para entrar na universidade pelo sistema de cotas.

#Pesquisa mostra que brasileiro ainda desconhece fatores de prevenção do diabetes.



#Cobrança de contribuição sindical a CNA revolta agricultores de Simão Dias.



#Primeira dama do Estado, Eliane Aquino pede orações para Déda.



#Sintese realiza Assembléia hoje no auditório do Supletivo.

#Enem vai ser realizado neste final de semana.



#Governo entregará 18 mil máquinas a municípios brasileiros.



#Déda posta no twitter foto com Lula e Marisa.

#Brasil tem um novo negocio a cada cinco minutos.



#Minirreforma eleitoral deve ser concluída na Câmara na próxima semana.



Repercute: Mercadante quer um pacto para pôr fim à falta de professores na sala de aula e greves extensas.

#Dilma determina implantação de sistema seguro de e-mails no governo.



#Segunda-feira de muita chuva em Simão Dias.



#Bancos de Simão Dias estão funcionando em novo horário.



#Final de semana em Simão Dias é marcado por festas: Encontro Motociclistico, Festa da Criança e Calvagada.

#Bancários fazem acordo e votam pelo fim da greve.



#Presidenta da Petrobras é eleita a mulher mais poderosa do mundo fora dos EUA.



#A partir de agora, brasileiro mesmo sem conta bancária poderá pagar contas pelo celular.



#Meteorologia prevê chuva neste final de semana para Simão Dias e região.

#Preço de ração e seca reduziram números da pecuária nacional.



#Horário de verão deve começar dia 20 para as regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.



#Inscritos no Enem devem ficar atentos ao horário de verão.